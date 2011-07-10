Техника тунисского вязания

Тунисское вязание, одна из древнейших техник вязания крючком. Полотно, выполненное этим способом, имеет четкий узор, образованный из переплетения нитей, оно получается плотное, не поддающееся деформации в процессе использования и после стирки. Пряжи, для изделий, выполненных в этой технике нужно меньше, поэтому тунисское вязание можно смело назвать экономным.

Для работы в технике тунисского вязания, нужен длинный ровный крючок, толщина крючка, как и в обычном вязании, зависит от толщины нити.

Работа в технике тунисского вязания выполняется всегда с лицевой стороны, начинается она, с цепочки из воздушных петель, далее все нечетные ряды лицевые, а четные изнаночные. В лицевых рядах, петли различными способами набираются на крючок, в изнаночных провязываются и закрываются по две вместе.

Первый ряд: крючок вводим в предпоследнее колечко цепочки, накидываем на него рабочую нить и вытягиваем петлю, вводим крючок в следующее колечко и так же вытягиваем петлю, все петли должны быть одинакового размера, так проделываем до конца цепочки.



Второй ряд: работа не поворачивается, а выполняется в обратном направлении, рабочая нить накидывается на крючок и протаскивается через первые две петли, и так пока на крючке не останется одна петля, которая туго затягивается.



Для выполнения большинства простых узоров, первые два ряда вяжутся одинаково. В дальнейшем, рисунок узора зависит от места введения крючка, наличия накидов, способа захватывания и вывязывания петель в лицевом ряду.



Рассмотрим несколько простых узоров в технике тунисского вязания.

Простое вязание.

Первые два ряда вяжутся, как описано выше.

Третий ряд и все нечетные: крючок, с лицевой стороны, справа налево, вводим под каждую петлю и вытягиваем петлю из рабочей нити.

Четвертый и все последующие четные ряды, как и второй ряд.





Чулочный столбик.

В третьем ряду и всех нечетных рядах, крючок вводим, под поперечную нить и цепочку предыдущего ряда, захватываем рабочую нить и вытягиваем из неё петлю.





Петельный столбик.

В третьем ряду и в последующих нечетных рядах, крючок, вводим в петлю под цепочкой, которая была получена в результате закрытия предыдущего ряда, с лицевой стороны вязания, подхватываем рабочую нить и образуем петлю.





Продольный столбик.

С третьего ряда, во всех нечетных рядах, крючок вводим между петлями, под цепочку предыдущего ряда и вытягиваем петлю из рабочей нити.



В четных рядах петли провязываются по две вместе.

Переплетенный столбик.

В нечетных рядах, начиная с третьего ряда, попеременно вытягивать петли из рабочей нити, сначала из второй по счету петли, затем из первой. При этом крючок вводится в петлю с лицевой стороны работы, справа налево.



Четные ряды, вяжутся, как и второй ряд.



Ажурный столбик.

Начиная с первого ряда, во всех нечетных рядах вяжут так: две воздушные петли для подъема, делают двойной накид, в цепочке пропускают два колечка и вводят крючок в третье, вытягивают петлю из рабочей нити, и провязывают её вместе с одним накидом, так повторяют до конца цепочки.



В четных рядах вяжут по две петли вместе.

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